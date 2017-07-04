Denizli'deki Yakıt Tankı Faciası ile İlgili Valilikten Açıklama

Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki orman yangınını söndürmek amacıyla dozer taşıyan tırın, yakıt tankeriyle çarpışmasının ardından meydana gelen patlama ile ilgili Valilikten açıklama yapıldı. Denizli Valiliği, kazada iki kişinin öldüğünü ve kayıp olan iki çocuğun arandığını belirtirken, 13 kişinin ise yaralandığını bildirdi.



Açıklamada "Sarayköy Depaş Karşısı mevkiinde sürücü Melih Diğrek idaresindeki 45 AY 241 plakalı LPG tankeri aracı Aydın istikametinden Denizli istikametine seyir halinde iken Sarayköy ilçesi 10'uncu kilometresine geldiğinde önce önünde seyreden sürücü İbrahim Şama idaresindeki Fransa plakalı CD 259 JP plakalı hususi otomobile arkadan çarptı. Ardından da Sarayköy'den gelip orman yangınına müdahale için iş makinası taşıyan sürücü Hüseyin Avcı idaresindeki 20 YS 346 plakalı çekiciye çarpması sonucu çok araçlı, ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada, Melih Diğrek ve Hüseyin Avcı isimli vatandaşlarımız hayatını kaybetmiş, kayıp olan Zeynep (8) ve Efe Şama (4) isimli vatandaşlarımızı ise arama çalışmaları devam etmektedir. Kazada yaralanan vatandaşlarımız, İbrahim Şama, Gülser Şama, Hüseyin Görkem Şama (13), Zafer Demir, Ali Ulu, Mustafa Yılmaz, Semra Akşit, Kahraman Çelik, Murat Armağan, Adnan Kahraman, Adnan Özdemir, Harun Yerkürk ve Mevlüt Ayhan'ın ise PAÜ, Denizli Devlet ve Servergazi Devlet Hastanelerinde tedavileri devam etmektedir" denildi.



Öte yandan kazanın ardından meydana gelen patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay olduğu andan itibaren kaza yerine giden iki genç, o anları cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde, patlamanın ardından üç ayrı yerin yandığı ve vatandaşların korku dolu anları görülüyor.



Olay yerinde bulunan kemikler ise kimliklerinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - DENİZLİ