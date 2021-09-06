Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yonca yüklü kamyonette 285 kilogram esrar ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yonca yüklü kamyonette 285 kilogram esrar ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik şubeleri ekiplerince yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalanan A.B, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlının ifadesinde, kamyonet kasasındaki uyuşturucu maddeleri kimin koyduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Çiftçilik yaptığı belirtilen şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.

Acıpayam ilçesinde 3 Eylül'de, A.B'nin kullandığı kamyonette yonca balyalarının altına gizlenmiş 10 çuvalda 285 kilogram esrar ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
Şanlıurfa'da 275 kilogram eroin ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Derya Baykal Mesut Akusta Defne Samyeli
Spor Max Meyer Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 14:57:52. #1.15#

title