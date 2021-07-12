Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 7'si tutuklandı, 20 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 7'si tutuklandı, 20 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah kente uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin kente geldiği iki yolcu otobüsünü takibe alan polis ekipleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali'nde operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik köpeği İsko'nun da katıldığı aramalarda, valiz içerisine havluya emdirilmiş halde 477 gram sıvı metamfetamin ve 2 bin 800 kullanımlık beze emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden yabancı uyruklu kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda operasyonu genişleten polis, şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen 24 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i daha tutuklandı. Diğer 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- Denizli
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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