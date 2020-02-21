Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama
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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şahıs tutuklandı.

21.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:12
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

'de yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şahıs tutuklandı.


Denizli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince


18 Şubat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şahısların bulunduğu ikamette yapılan aramalarda 65 gram eroin, 2 gram metamfetamin ve 15 uyuşturucu hap ele geçirilmişti. Adliyeye çıkarılan şahıslar "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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