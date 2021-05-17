Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 839 ekstazi hap ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 839 ekstazi hap ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce takibe alınan bir otomobili, uygulama noktasında durdurdu.

Dedektör köpeğin de katıldığı aramada 839 ekstazi hap, ruhsatsız tabanca ile 17 mermi ele geçirildi.

Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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