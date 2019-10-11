Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı.
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 31 uyuşturucu hap, 25 gram eroin, 1 kilo 155 gram esrar, 223 gram skunk, 607 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlı tutuklandı.