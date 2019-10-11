Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı.

11.10.2019 18:56
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda 31 uyuşturucu hap, 25 gram eroin, 1 kilo 155 gram esrar, 223 gram skunk, 607 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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