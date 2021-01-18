Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

18.01.2021 18:40 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:45
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 15'i, tutuklandı.

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 15'i, tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kentteki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 35 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 132 gram metamfetamin, 419 gram esrar, 10 gram eroin, 12 yeşil reçeteyle satılan hap, 34 birim bonzai, 2 adet hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkarılan 35 şüpheliden 15'i, tutuklandı. 20 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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