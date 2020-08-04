Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklamaDENİZLİ'de narkotik polisi, 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 22 kişiden 15'i tutuklandı.

Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

DENİZLİ'de narkotik polisi, 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 4'ü yabancı uyruklu 22 kişiden 15'i tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu ticareti yapan kişileri yakalamak için operasyon başlattı. Aralarında yabancı uyruklularında bulunduğu kişilere yönelik yapılan operasyonda şüphelilere ait ev, apart ve bir otomobilde aramalar yapıldı. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu toplam 22 kişi gözaltına alındı.

MEYVE SUYU VE ŞEKER KUTUSUNA GİZLEMİŞLER

Dedektör köpeklerin katıldığı aramada bir evde buzdolabı içindeki meyve suyu kutusu ile şeker kutusuna gizlenmiş halde 796 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Diğer adreslerde yapılan aramalarda ise 144 gram eroin, 55 gram esrar ve 982 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 22 kişi sorgularının ardından Adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 22 kişiden 15'i tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA