Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama
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Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

19.10.2020 17:40 | Son Güncelleme: 19.10.2020 17:45
Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 27 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 4 kilo 272 gram esrar, 271 gram metamfetamin, 7 gram eroin, 5 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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