Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Sırakapılar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu üretildiği ve ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu alıcısı gibi davranarak girdikleri evde kendilerine hint keneviri satmaya çalışan N.B'yi (25) yakaladı.

Dedektör köpek "Evlat"ın da katıldığı aramada evin çatı kısmında, saksılara ekilmiş halde 10 kök Hint keneviri, 30 gram esrar, esrar öğütme makinesi, 1 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Müzisyenlik yaptığı da öğrenilen N.B, işlemleri için karakola götürüldü.

Kaynak: AA