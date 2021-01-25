Denizli'deki uyuşturucu operasyonuna 14 tutuklama

DENİZLİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, kentte, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda, 26 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 982 gram metamfetamin, 392 gram esrar, 11 gram eroin, 30 ecstasy, 35 gram bonzai, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 38 mermi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 12 bin 400 TL, 50 euro, 20 dolar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT