Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli tutuklandı Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla geçen hafta yapılan operasyonlarda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla geçen hafta yapılan operasyonlarda yakalanan 20 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, çevre illerden getirilen uyuşturucuyu kent merkezinde satmaya çalıştığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışmalarında geçen hafta 23 şüpheli gözaltına alındı.

Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramalarda 224 gram eroin, 82 gram esrar, 67 gram metamfetamin, satışa hazır halde 16 paket afyon sakızı, 36 gram sentetik kannabinoid, 58 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 1 tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 fişek ve uyuşturucu satışından sağlanan 6 bin 235 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA