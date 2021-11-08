Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı - Haberler
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Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı

Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında geçen hafta yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların oturdukları yerlerde çeşitli miktar ve cinslerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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