Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

30.11.2020 18:11 | Son Güncelleme: 30.11.2020 18:48

Edinilen son dakika haberine göre Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 zanlıdan 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 26 kişiyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 8 gram esrar, 142 gram metamfetamin, 56 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 23 mermi ve bir aracın torpido kısmında ise 60 gram eroin ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si yabancı uyruklu 10 zanlı tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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