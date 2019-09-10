Denizli'deki trafik kazasında yaralanan sürücü, hastanede öldü

10.09.2019 11:08

Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, iki gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kocabaş Mahallesinde önceki gün, kullandığı 20 V 1438 plakalı otomobille park halindeki kamyona çarpma sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Ali Kemal Türk, Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Türk'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA