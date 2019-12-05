Denizli'deki trafik kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 Aralık'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 Aralık'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan kişi yaşamını yitirdi.
Dokuzkavaklar mevkisindeki kazada yaralanan otomobil sürücüsü Murat Çalışkan (44), tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Denizli'den Afyonkarahisar yönüne giden Şerif K'nin kullandığı 20 U 7227 plakalı hafif ticari araç, 3 Aralık'ta Dokuzkavaklar mevkisinde Murat Çalışkan yönetimindeki 20 V 3253 plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Mustafa Ali D. yaralanmış, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu bildirilmişti.