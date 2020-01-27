Denizli'deki terör operasyonunda 1 Suriyeli gözaltına alındı
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Denizli'deki terör operasyonunda 1 Suriyeli gözaltına alındı

DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

27.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:49
Denizli'deki terör operasyonunda 1 Suriyeli gözaltına alındı
DENİZLİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen uyruklu 1 kişi gözaltına alındı. 

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmasıyla, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu H.A.'nın saklandığı evi tespit etti. Bugün düzenlenen operasyonla H.A., kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.Terör örgütü DEAŞ'a katıldıktan sonra Denizli'ye geldiği saptanan H.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- Denizli
Kaynak: DHA
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