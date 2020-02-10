Denizli'deki silah kaçakçılığına 2 tutuklama
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Denizli'deki silah kaçakçılığına 2 tutuklama

DENİZLİ'de, silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10.02.2020 17:53 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:53
Denizli'deki silah kaçakçılığına 2 tutuklama

DENİZLİ'de, silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından cumartesi günü belirlenen 3 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 5 fişek, 6 silah parçası, 3 bıçak ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri de serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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