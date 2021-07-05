Denizli'deki sahte para operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Denizli'deki sahte para operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

Denizli'deki sahte para operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, piyasaya sahte para sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takibin ardından 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinde ve ikametlerinde, 164 sahte 50 lira, ruhsatsız tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek