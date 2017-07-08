Denizli'deki Orman Yangınlarında 8 Hektar Alan Yandı

Denizli'nin Kale ve Çameli ilçesinde çıkan orman yangınlarında 8 hektarlık alanın yandığı bildirildi
Suriyeli anne ve çocuğunun namazını kıldıran Görmez'in gözyaşları
Suriye'de başlayan hikayesi vahşetle biten Emani, toprağına uğurlandı
Serinleyen İstanbulluya kötü haber: Sıcaklıklar yeniden artıyor
Flash TV spikeri, birlikte eğlendiği arkadaşını topuğundan vurdu
G20'nin kadınları! Şıklık yarışında öne çıkan isimler
Borçlu 14 yaşında kızı kaçırdı, borç silen alacaklı kıza tecavüz etti
'Harry Potter'ın oyuncularının değişimine bakın!
AK Parti ve MHP'nin uzlaştığı iç tüzük taslağı Meclis'te!
Atatürk Havalimanı'nda Fransız sokak müzisyenine polis müdahalesi
Güvenliğin kafa attığı Baykal'ın oğlu Ataç, saldırı anını anlattı
Feci kazada yaralanan kadın şoktan, olmayan bebeğini aradı
Ağrı Dağı eteğine İran ve Ermenistanlı Turistler akın etti
Gençlik festivaline uyuşturucu baskını! Zehir pazarına çevirmişler
DAEŞ, dünyanın en büyük tenis turnuvasına saldırı çağrısı yaptı
Takla atan kamyonetin kasasındaki 4 inek telef oldu