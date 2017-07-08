Denizli'deki Orman Yangınlarında 8 Hektar Alan Yandı

Denizli'nin Kale ve Çameli ilçesinde çıkan orman yangınlarında 8 hektarlık alanın yandığı bildirildi.

Denizli'deki Orman Yangınlarında 8 Hektar Alan Yandı

Denizli'nin Kale ve Çameli ilçesinde çıkan orman yangınlarında 8 hektarlık alanın yandığı bildirildi

Kaynak: Dunya.com