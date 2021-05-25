Denizli'deki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü
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Denizli'deki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

Denizli'deki orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Gerzele Mahallesi Domuz Deresi mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınla ilgili ihbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 5 arazöz, 1 helikopter ve orman işçileriyle müdahale edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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