Denizli'deki yangın için 3 ilden takviye helikopter geldi
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Denizli'deki yangın için 3 ilden takviye helikopter geldi

Denizli'deki yangın için 3 ilden takviye helikopter geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de dağlık ve engebeli arazide başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Denizli'de dağlık ve engebeli arazide başlayan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Denizli'de görevli helikopterin Marmaris'te görevli olduğu anda çıkan yangına müdahale için 3 ilden takviye helikopter sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesinin kırsal kesiminde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, arazinin dağlık ve engebeli olmasından dolayı yangına müdahalede zorlanırken; yangın kentin birçok noktasından gözüktü.

Denizli'de konuşlu yangın söndürme helikopteri Marmaris'teki büyük orman yangınında görevli olmasından dolayı, rüzgarında etkisiyle hızla yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangına müdahale edilebilmesi için Bursa, Balıkesir ve Manisa Akhisar'dan helikopter desteği istendi. Yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 1 keşif helikopteri, 1 dozer, 15 arazöz ve 60 personel ile müdahale edildi. Köylü vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarında şuana kadar 3,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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