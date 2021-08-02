Denizli'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Denizli'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayarak geniş bir bölgede etkili olan orman yangını, 8 saatlik yoğun çalışmaların ardından kısmen kontrol altına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayarak geniş bir bölgede etkili olan orman yangını, 8 saatlik yoğun çalışmaların ardından kısmen kontrol altına alındı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, geniş bir bölgede etkili oldu. Yangına çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte çok sayıda itfaiye ve orman ekibi tarafından müdahale edildi. Akşam saatlerinde havadan bir yangın söndürme uçağı da çalışmalara katıldı. Yangında onlarca hektar ormanlık alan, siyaha büründü.

Yangın 8 saattir aralıksız olarak devam eden yoğun çalışmaların ardından kısmen kontrol altına alındı. Zaman zaman cılız alevlenmelerin yaşandığı yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin mücadelesi devam ediyor. Alevlerin büyük oranda kaybolduğu bölgelerde ise soğutma çalışmaları yürütülüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: Kavaklıdere yangınında da köyler tahliye edilmeye başlandı
Son dakika haberi: Kavaklıdere yangınında da köyler tahliye edilmeye başlandı
Gözü dönmüş kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı
Gözü dönmüş kayınpeder, kızının gözü önünde damadını bıçakladı
Manavgat'ta korku dolu 6 saat! Alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar
Manavgat'ta korku dolu 6 saat! Alevlerden kaçmak için bindikleri teknede, gölün ortasında mahsur kaldılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Aliyev Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Tuğba Özay Düm Tek Tek Diana Spencer
Spor Ali Koç Eda Erdem Nihat Özdemir Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 22:16:37. #1.14#

title