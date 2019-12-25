Denizli'deki Kusuru Gölü'nün korunması kararı memnuniyetle karşılandı

25.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:59

Denizli'nin Çameli ilçesindeki Kusuru Gölü'nün, Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi bölgede yaşayanları sevindirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla potansiyel doğal sit alanı olarak kesin korunacak hassas alanlar arasında gösterilen Kusuru Gölü, kent merkezine 109 kilometre uzaklıktaki Kolak Mahallesi'nde bulunuyor.

Denizden yaklaşık 700 metre yükseklikte tektonik çökme sonucu 40 dönüm alanda oluşan göl, kızıl çam ve kavak ağaçlarıyla çevrelenmiş güzelliğiyle bölgede "gizli cennet" olarak adlandırılıyor.

Doğal güzelliğinin yanında başta yaban kazları ve ördekleriyle fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olarak bilinen göl, piknik ve kamp yapmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede Kolak Gölü olarak da bilinen Kusuru'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kesin korunacak hassas alanlar arasına alınmasının yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Kararın, bu güzelliğin gelecek kuşaklara miras bakılması açısından çok önemli olduğunu, ilçe halkının karardan mutluluk duyduğunu ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Kusuru Gölü, göreve geldikten sonra tespit ettiğimiz doğal alanlardan biriydi. Burada piknik alanı oluşturmuştuk. Yaz aylarında çevre illerden misafirlerimiz kamp ve piknik yapmaya geliyorlar. Bugünkü kararla Kusuru Gölü'nün güzelliği tescillenmiş oldu. Göl alanı içerisinde hiçbir şekilde çalışma yapılamayacak. Zaten bizim istediğimiz de oranın doğal olarak kalmasıydı. Kusuru Gölü'nü devletimizin imkanlarıyla vatandaşımızın gelip rahatlıkla ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir yer haline getirmek için çalışmaları sürdüreceğiz."

Kolak Mahallesi Muhtarı Mustafa Adak ise gölün yaklaşık 300 yıl önce oluştuğuna dikkati çekerek, "Köyümüzdeki gölün koruma altına alınması bizi çok sevindirdi. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Herkesi bu eşsiz manzarayı görmeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA