Denizli'deki Kazada Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir otomobilin, park halindeki kamyona arkadan çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.



Denizli'nin Sarayköy ilçesi Duacılı yolu üzerinde park halindeki kamyona arkadan çarpan 34 FD 3876 plakalı otomobilden ağır yaralı olarak kurtarılan Osman Altun, Denizli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazada, Recep Halil Gültekin (50) ile Mehmet Fatih Balkan (60) ise olay yerinde hayatını kaybetti. - DENİZLİ