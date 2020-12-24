Denizli'deki karikatür yarışması uluslararası boyuta taşındı
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Denizli'deki karikatür yarışması uluslararası boyuta taşındı

24.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:50
Denizli'deki karikatür yarışması uluslararası boyuta taşındı

Denizli'de 2017'den bu yana her yıl ulusal çapta düzenlenen karikatür yarışmasının bu yıl uluslararası düzeye taşınacağı belirtildi.

Denizli'de 2017'den bu yana her yıl ulusal çapta düzenlenen karikatür yarışmasının bu yıl uluslararası düzeye taşınacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez tüm dünyadan amatör ve profesyonel karikatüristlerin katılımıyla bir yarışma düzenleneceğini bildirdi.

1. Uluslararası Karikatür Yarışması'nın temasının "İklim Değişikliği ve Organik Tarım" olarak belirlendiğini ifade eden Zolan, "Tüm dünyayı tehdit eden bir sorun olarak gördüğümüz iklim değişikliği ile organik tarım konusunu karikatür sanatçılarının yorumlarıyla gündeme taşıyıp farkındalık yaratmayı ve bu şekilde insanlarımızın bilinçlenmesine katkı sağlamayı istedik." ifadelerini kullandı.

Amatör ve profesyonel tüm karikatüristlerin katılabileceği yarışmaya eserler en geç 7 Mart 2021'e kadar internet üzerinden gönderilebilecek.

Katılımcıların en fazla üç eserle katılabileceği yarışmada birincilik için 7 bin 500 lira, ikincilik için 5 bin lira, üçüncülük için 3 bin 500 lira, mansiyon için 1.500 lira ve 18 yaş altı kategorisi için 750 liralık ödüller belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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