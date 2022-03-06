Denizli'deki hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler

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Denizli'deki hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'deki hırsızlık operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı

Denizli'de hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

SERİNHİSAR, DENİZLİ (AA) - Denizli'de hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ile Serinhisar, Honaz ve Pamukkale ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan M.Ç. (30), S.D. (41), M.A. (20), U.B. (22), M.D. (41), İ.E. (36) ve K.E. (25) işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kent genelinde çok sayıda hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen şüphelilerden 23 suç kaydı bulunan M.Ç. ile 31 suç kaydı bulunan K.E. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de jandarma ve JASAT ekiplerince hırsızlık şebekesine yönelik operasyonda dün 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerde bulunan ve çalıntı olduğu belirlenen çeşitli eşyalar ile 3 tavus kuşu sahiplerine teslim edilmişti.??????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Serinhisar, Jandarma, Denizli, JASAT, Güncel, Haberler

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