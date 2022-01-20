Denizli'deki hırsızlık operasyonunda 6 kişi yakalandı
AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Denizli'de hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 1 ev ve 2 iş yerinden hırsızlık yapılmasına yönelik soruşturma kapsamında kent merkeziyle Çivril ve Kocabaş ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Farklı suçlardan kayıtları bulunan M.K. (30), G.K. (33), Ş.Ö. (23), T.K. (18), E.Ç. (30) ve A.B (27) gözaltına alındı.
AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri