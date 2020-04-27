Denizli'deki hırsızlık operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
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Denizli'deki hırsızlık operasyonlarında 8 kişi tutuklandı

Denizli'de son bir haftada düzenlenen hırsızlık operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Denizli'deki hırsızlık operasyonlarında 8 kişi tutuklandı
27.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:34

Denizli'de son bir haftada düzenlenen hırsızlık operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, bazı ev ve iş yerlerindeki hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Yapılan operasyonlarda 5 motosiklet, bir bilgisayar ve piyasa değeri yaklaşık 14 bin lira olan 356 kilogram kağıt havlu ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 8'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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