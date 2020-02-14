Denizli'deki fuhuş ve dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama

14.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:25

Denizli'de, fuhuş ve dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kurdukları "eskort siteleri" üzerinden fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri ayrıca söz konusu internet sitesi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.A, F.A, A.B ve D.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında çok sayıda banka kartı, 15 cep telefonu, 11 sim kart, başka kişilere ait 2 kimlik belgesi, 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ile fuhuş ve dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen altın ve 4 bin 150 lira bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A. ve F.A, tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA