Denizli'deki FETÖ operasyonunda 7 tutuklama DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si, mahkemece tutuklandı.

DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. 1'i meslekten ihraç edilen polis olmak üzere çoğu örgütün okullarında ya da dershanelerinde öğretmenlik yapan toplam 19 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA