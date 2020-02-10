Denizli'deki FETÖ operasyonunda 7 kişi yakalandı
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Denizli'deki FETÖ operasyonunda 7 kişi yakalandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

10.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:02
Denizli'deki FETÖ operasyonunda 7 kişi yakalandı

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgüt ile irtibatlı oldukları, sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 7 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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