Denizli'deki FETÖ operasyonunda 6 tutuklama Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ankesörlü veya büfe telefonlarından ardışık arandıkları tespit edilen kişiler ile örgüte üye olduğu tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmış, geçen hafta düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA