Denizli'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
16.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:38
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu ve ankesörlü telefondan arandıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA