Denizli'deki FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün 'gaybubet evlerine' yönelik yapılan operasyonda gözaltına alının 7 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince örgüt üyesi olduğu öne sürülen kişilerin gizlendikleri belirlenen 5 farklı adresteki 'gaybubet' evlerine operasyon yapıldı. Baskında 7 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edilirken, zanlılardan 4'ü tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA