Denizli'deki Fetö'nün Darbe Girişimi Davası

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 40'ı tutuklu 64 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



Duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki Turan Bahadır Salonu'nda Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.



Merkez girişinde kontrol noktası oluşturan ve çevrede güvenlik önlemi alan polis, tutuksuz sanıkları ve sanık yakınlarını kimlik kontrolü ve üst araması yaparak içeriye aldı.



Tutuklu sanıkların İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında getirildiği duruşmada, mahkeme başkanı tarafından sanık ve avukatların kimlik tespiti yapıldı.



Duruşmada, davaya ilişkin mahkemeye ulaşan çeşitli rapor ve evraklarla TBMM Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı vekillerinin davaya müdahil olma taleplerini içeren dilekçeleri okundu.



İddia makamı, sanıkların üzerine atılı TCK'nin 311. madde vasfındaki suçun TBMM aleyhine işlenmesi nedeniyle suçtan zarar gören olduğundan TBMM'nin tüzel kişiliğinin davaya katılması, Milli Savunma Bakanlığının önceki değerlendirmede olduğu gibi suçtan doğrudan zarar gören merci olmadığından müdahil olmaması yönünde mütalaa verdi.



Mahkeme heyeti, TBMM ile Bakanlığın davaya müdahil olma taleplerini oy birliği ile kabul etti. Davaya TBMM 10 avukat, Milli Savunma Bakanlığı da 2 avukatla müdahil oldu.



Duruşmada, Hazine'yi temsilen katılan avukat Fulya Kural Özkan, bilirkişi raporlarına UYAP üzerinden itiraz ettiklerini belirterek, "Hüküm tesisi esnasında bu raporların esas alınmamasını istiyoruz." dedi.



Başbakanlık avukatı Zafer Ersin Topoğlu da Kara Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen bilirkişi raporuna itirazı UYAP üzerinden gönderdiklerini ifade ederek tüm sanıkların atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.



Duruşmaya savcının mütalaası sonrası ara verildi.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından açılan davada, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 40'ı tutuklu 64 sanık hakkında, Türk Ceza ve Terörle Mücadele kanunlarının ilgili maddeleri gereğince üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.