Denizli'deki Fetö'nün Darbe Girişimi Davası

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 40'ı tutuklu 64 sanığın yargılandığı davada, Başbakanlık avukatı, Kara Kuvvetleri Komutanlığının hazırladığı rapora itirazda bulundu.



Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, Genelkurmay Başkanlığından istenen ve Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına mensup subaylara hazırlatılan bilirkişi raporuna, Başbakanlık avukatı Zafer Ersin Topoğlu itiraz etti.



Avukat Topoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığından gelen rapora ilişkin UYAP üzerinden itiraz dilekçesini sundu.



Topoğlu, dilekçede, Ankara'ya gitmek üzere 15 Temmuz 2016'da 11. Komando Tugay Komutanlığından çıkan askeri personelin Çardak Havaalanı'na intikalinde sadece üst rütbeli personelin sorumlu olmadığını, intikale katılan askerlerin 15 Temmuz gecesi birlikten çıkarken ve yoldayken darbe girişimine ilişkin haber almalarına rağmen kanunsuz emre uyduklarını ileri sürdü.



Raporda yorum bulunduğunu savunan Topoğlu, dilekçede, "15 Temmuz gecesi Çardak Havaalanı'na giderek hukuka aykırı emirleri uygulayan askerlerin darbeye teşebbüs ettikleri açıktır. Orada onları ikna etmeye çalışan halk ve Denizli milletvekili Şahin Tin, ölüm tehdidi aldıkları halde canları pahasına askerlere karşı koymuştur. Buna rağmen askerlerin teslim olmamaları darbeye destek verdiklerinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.



- Dava



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından açılan davada, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 40'ı tutuklu 64 sanık hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.