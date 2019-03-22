Denizli'deki Deprem Güvenlik Kamerasında

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin güvenlik kamerasınca kaydedildiği anlar, sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

Merkez üssü Acıpayam'ın Yeniköy Mahallesi olan ve önceki gün saat 09.34'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde çok sayıda ev zarar gördü.

Ucarı Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvan çiftliğinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini gösterdi.

Görüntülerde, bir kişinin tankere süt doldururken depremle birlikte aracın şiddetle sallanması ve vatandaşın kaçması yer alıyor.

Besihane içerisindeki görüntülerde ise büyükbaş hayvanların depremle birlikte sarsıntı geçirmesi görülüyor.

Kaynak: AA