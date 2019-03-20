Denizli'deki Deprem

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki deprem nedeniyle Yeniköy, Karahöyük, Uçarı ve Gedikli mahallelerinde 50'ye yakın evde hasar oluştu.

Acıpayam merkezli 5.5 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

İlk bilgilere göre, can kaybının yaşanmadığı depremde, merkez üssü olan Yeniköy ve çevresindeki köylerde kerpiç evlerde hasar oluştu.

Bölgedeki muhtarlardan alınan bilgiye göre, Yeniköy, Karayöhük, Uçarı, Gedikli ve Yeşildere mahallelerinde 50'ye yakın evde hasar oluştu.

Karahöyük Mahallesi'nde bir evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Aynı köyde yıkılan bir ahırda enkaz altında kalan 15 büyükbaş hayvanın kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Öte yandan Kızılay Ege Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü de bölgeye çadır, battaniye ve jeneratör gibi acil yardım malzemelerinden oluşan bir tır sevk etti.

Kaynak: AA