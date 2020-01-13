Denizli'deki cinayet ve intihar
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Denizli'deki cinayet ve intihar

Olay yerinden detay Polis ekipleri detay Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün gece, 7 bin lira alacaklısını evinde tabancayla öldürüp daha sonra intihar eden kişinin olaydan önce kendi iş yerinde 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı.

13.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:22

Olay yerinden detay

ekipleri detay 'nin ilçesinde dün gece, 7 bin lira alacaklısını evinde tabancayla öldürüp daha sonra intihar eden kişinin olaydan önce kendi iş yerinde 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı.

Kaynak: AA

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: Denizli'deki cinayet ve intihar
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