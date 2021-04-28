DENİZLİ'DEKİ BERBER VE KUAFÖRLERDE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU
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DENİZLİ'DEKİ BERBER VE KUAFÖRLERDE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen tam kapanma öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşandı.

DENİZLİ'de koronavirüs salgını nedeniyle verilen tam kapanma öncesi berber ve kuaförlerde yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, kentteki berber ve kuaförlerde yoğunluk oluştu. Berber ve kuaförler, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde müşterilerine hizmet verdi.

RANDEVU DEFTERLERİ DOLDU

Çameli ilçesinde de vatandaşlar kapanma öncesi berber ve kuaförlere akın etti. İlçede berberlik yapan Durali Arslan, randevu defterinin dolduğunu belirtti. Tam kapanma kararının verilmesinin ardından yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Arslan, "Bugün çok yoğun geçti. Yarın için de randevularımızı aldık. Randevu defterimiz doldu. Çok yoğun çalışıyoruz. Bazı tıraşları 15-20 dakika içerisinde tamamlıyoruz" dedi.

Kuaför Sultan Karaca ise yoğunluk nedeniyle randevu sistemine geçtiklerini belirtti. Sırası gelenleri telefonla arayıp kuaför salonuna davet ettiklerini dile getiren Karaca, 17 günlük tam kapanmaya, yoğun bir mesainin ardından gireceklerini söyledi.

DENİZLİ'DEKİ BERBER VE KUAFÖRLERDE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU
DENİZLİ'DEKİ BERBER VE KUAFÖRLERDE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU
DENİZLİ'DEKİ BERBER VE KUAFÖRLERDE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU
DENİZLİ'DEKİ BERBER VE KUAFÖRLERDE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU
DENİZLİ'DEKİ BERBER VE KUAFÖRLERDE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU
DENİZLİ'DEKİ BERBER VE KUAFÖRLERDE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU
DENİZLİ'DEKİ BERBER VE KUAFÖRLERDE TAM KAPANMA YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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