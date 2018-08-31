Denizli'deki Baraj Gölünde Binlerce Ölü Balık Kıyıya Vurdu

Denizli'deki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü'nde, nedeni bilinmeyen toplu balık ölümleri yaşanırken, binlerce sazan kıyıya vurdu. Barajda otla balıkçılığı yapan bazı balıkçılar, şaşkın bakışlarla o anları izledi. Bölgeye gelerek sudan numune alan yetkililer, inceleme başlattı. Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi'ndeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Gölü'nde binlerce ölü sazan balığı kıyıya vurdu. Su yüzeyine çıkan binlerce irili ufaklı ölü balık nedeniyle bölgeye keskin ve kötü koku yayıldı. Baraja gelen bazı çocukların ölü balıkları toplayıp evlerine götürdükleri de öğrenildi. Balık ölümleri, çevre halkında tedirginlik yarattı. Barajda amatör olta balıkçılığı yapan bazı kişiler, ölümleri, hava sıcaklarının etkisine, suyun azalması nedeniyle balıkların oksijensiz kalmalarına bağladı. Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar ise, baraja gelen akarsuya zehir karıştırıldığını iddia etti. Akarsuyun geçtiği yerlerde bazı çiftçilerin zararlılara karşı arazilerini ilaçladıkları, zehir attıklarının yer aldığı araçlarını ise akarsuda yıkadığı, bu nedenle balık ölümlerinin yaşandığı da ileri sürüldü.

Baraj gölünde amatör olta balıkçılığı yapan Ali Güven ise ölümlerin balıkların oksijensiz kalması nedeniyle yaşandığını sandığını belirterek, Aşırı seyreden sıcak havanın büyük etkisi var. Bu baraj tarımsal arazilerin sulamasında kullanıldığı için su seviyesi de düştü. Su seviyesi düştükçe barajdaki oksijen de azalıyor. Benim tahminim balıkların sıcak havada oksijensiz kalmaları dedi.

Bu arada İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, baraj gölünden su örneği ile ölü balıklardan numune aldı. Laboratuvarda yapılacak inceleme sonrası balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi bekleniyor.