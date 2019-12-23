Denizli'deki Bağbaşı Yaylası beyaza büründü
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Denizli'deki Bağbaşı Yaylası beyaza büründü

Denizli'deki Bağbaşı Yaylası'na mevsimim ilk karı yağdı.

23.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:14
Denizli'deki Bağbaşı Yaylası beyaza büründü

'deki Yaylası'na mevsimim ilk karı yağdı.

Kentin hemen üst bölgesinde bulunan 1500 rakımlı Bağbaşı Yaylası, teleferiğin getirdiği ulaşım kolaylığıyla doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Yayla, sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı ile beyaz renk aldı.

Doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan yayla, beyaz örtüyle adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA
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