Denizli'deki Attouda Antik Kenti'nde yüzey araştırması yapılacak

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, Hisar Mahallesi'nde bulunan toprak altındaki Attouda Antik Kenti için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Sarayköy Belediyesi iş birliğiyle yüzey araştırması yapılacağı bildirildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, Hisar Mahallesi'nde bulunan toprak altındaki Attouda Antik Kenti için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Sarayköy Belediyesi iş birliğiyle yüzey araştırması yapılacağı bildirildi.

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Attouda Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılarak, turizme kazandırılmasını heyecanla beklediklerini belirtti.

Çalışmalara PAÜ'den 27 kişilik ekibin katılacağını aktaran Özbaş, "Yaz aylarında bilim insanlarından oluşan bir ekip ile alan çalışmalarımız hızlı bir şekilde başlayacak. Yüzlerce eser burada ortaya çıkacak. Attouda Antik Kenti'nin turizm şehri olarak yaşamasına hep birlikte önderlik edeceğiz. Bu konuda istekliyiz, gayretliyiz. Belediye ve Kaymakamlık olarak da bize ait mülklerin restorasyonu konusunda çalışmalar başlatıyoruz." dedi.

PAÜ Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bilge Yılmaz Kolancı da geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığına sundukları Attouda ve Çevresi Yüzey Araştırması Projesi'nin geçen hafta onaylandığını söyledi. Çalışmanın, 2023'te tamamlanmasının planlandığını dile getiren Kolancı, şöyle devam etti:

"Kentin milattan önce 200 yılında Helenistik dönemde kurulduğunu düşünüyoruz. 2023'te bu çalışmaların tamamlanmasını hedefliyoruz. Öncelikle Attouda'daki antik yapıların tanımlanmasını, buraya ulaşan antik yol güzergahlarının belirlenmesini, antik kent içindeki kutsal sayılan alanların tespitini yapacağız. Burası ile ilgili antik kaynakların verdiği bilgiler doğrultusunda bazı kutsal köy yerleşkeleri, tıp okulu ve tapınakların olduğunu da biliyoruz. Bu çalışmalar, bize Anadolu arkeolojisi açısından oldukça önemli veriler sunacak."

Helenistik dönemde kurulduğu tahmin edilen Attouda, antik dönemde çevredeki önemli merkezler arasında bağlantı noktası olarak öne çıkmasıyla biliniyor. Bergama Krallığı döneminde hızla gelişen Attouda'da yaşamın 6. yüzyıla kadar devam ettiği kaydediliyor. Daha sonra bölgeye yerleşen Türklerden de kalma 142 eserin bulunduğu bölge, arkeolojik sit alanı olarak ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek