Son dakika haberi... Arsa anlaşmazlığı kavgasında akrabasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Denizli'nin Babadağ ilçesinde arsa anlaşmazlığından çıkan kavgada akrabasını tüfekle vurduktan sonra yakalanan kişi, cezaevine gönderildi.
Denizli'nin Babadağ ilçesinde arsa anlaşmazlığından çıkan kavgada akrabasını tüfekle vurduktan sonra yakalanan kişi, cezaevine gönderildi.
Demirli Mahallesi'nde dün yaşanan olayda akrabası Sait Tülüoğlu'nu (79) av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Mehmet K. (37), jandarmadaki işlemlerinin ardından Sarayköy Adliyesine sevk edildi.
Şüpheli Mehmet K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlı Mehmet K'nin ifadesinde, tartışma sırasında küfür ettiğini öne sürdüğü Tülüoğlu'na korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu