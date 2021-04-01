Son dakika haberi... Arsa anlaşmazlığı kavgasında akrabasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı
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Son dakika haberi... Arsa anlaşmazlığı kavgasında akrabasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Denizli'nin Babadağ ilçesinde arsa anlaşmazlığından çıkan kavgada akrabasını tüfekle vurduktan sonra yakalanan kişi, cezaevine gönderildi.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde arsa anlaşmazlığından çıkan kavgada akrabasını tüfekle vurduktan sonra yakalanan kişi, cezaevine gönderildi.

Demirli Mahallesi'nde dün yaşanan olayda akrabası Sait Tülüoğlu'nu (79) av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Mehmet K. (37), jandarmadaki işlemlerinin ardından Sarayköy Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli Mehmet K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlı Mehmet K'nin ifadesinde, tartışma sırasında küfür ettiğini öne sürdüğü Tülüoğlu'na korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Son dakika haberi... Arsa anlaşmazlığı kavgasında akrabasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Arsa anlaşmazlığı kavgasında akrabasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Arsa anlaşmazlığı kavgasında akrabasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Arsa anlaşmazlığı kavgasında akrabasını tüfekle öldüren kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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