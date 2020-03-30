Denizli'deki araç sayısı 413 bin 294'e ulaştı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Denizli'deki araç sayısı geçen yıla göre yüzde 1,8 oranında bir artış göstererek, 413 bin 294'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Denizli'deki araç sayısı geçen yıla göre yüzde 1,8 oranında bir artış göstererek, 413 bin 294'e ulaştı.

TÜİK, 2019 yılı Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, 2019 yılı Şubat ayında toplam araç sayısı 406 bin 88'iken, 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 oranında bir artış göstererek, 413 bin 294 olarak kaydedildi. Otomobil sayısı ise 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artışla 198 bin 941'ye ulaştı. Denizli'deki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde de 198 bin 941 adet otomobil, 7 bin 128 adet minibüs, 3 bin 952 adet otobüs, 65 bin 242 adet kamyonet, 12 bin 64 adet kamyon, 72 bin 284 adet motosiklet, 52 bin 777 adet traktör ve 906 adet özel amaçlı araç olduğu belirtildi.

Öte yandan, 2020 yılı Şubat ayında kentte toplam 13 bin 385 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada ise 9 bin 330 adet ile otomobil yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA