Denizli'deki 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Denizli'nin Acıpayam ve Çal ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Denizli'nin Acıpayam ve Çal ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.
Ümit Kamil idaresindeki 20 DG 754 plakalı kamyonet, Acıpayam ilçesi girişinde refüjdeki ağaçlara çarptı.
Kamyonette sıkışan Kamil, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu çıkartıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktörün altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı
Halil Gökçen'in kullandığı 03 NB 793 plakalı traktör, Çal ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Vücudunun bir bölümü traktörün arka tekerleği altında kalan sürücü, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Gökçen, Çal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek