Denizli'de ziynet eşyası hırsızlığı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evden ziynet eşyası çaldığı öne sürülen 4'ü kadın 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Servergazi Mahallesi'nde bir evden yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler güvenlik kamerası kayıtlarından 4'ü kadın 5 zanlının kimliklerini tespit ederek takibe aldı.

Şüphelilerin, Kayseri'ye gitmek üzere Afyonkarahisar'a doğru iki farklı araçla yola çıktıkları belirlendi. Araçlar Afyonkarahisar'a bağlı Çay ilçesindeki polis uygulama noktasında durduruldu.

Yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen 4 bilezik, 1 altın zincir, 1 yüzük, 2 altın kolye, 2 çift küpe ve 2 bin 900 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek