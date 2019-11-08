Denizli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Denizli'nin Honaz ilçesinde, hafif ticari aracın karşı şeride geçmesiyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde, hafif ticari aracın karşı şeride geçmesiyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'dan Denizli yönüne giden Mustafa Kıy idaresindeki 09 ACC 243 plakalı hafif ticari araç, Kaklık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden karşı şeride geçti.
Hafif ticari araç, önce Ahmet Bay yönetimindeki 20 NT 011 plakalı kamyonetle, daha sonra Ahmet Marım'ın kullandığı 20 UE 068 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü Bay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Kıy ile kamyonetteki Mehmet Bay, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Servis minibüsündekilerin yara almadan kurtulduğu kazada, Ahmet Bay'ın cesedi sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.