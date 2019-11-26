Denizli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Sarayköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sarayköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Aydın istikametinden Denizli yönüne seyreden Çetin E. yönetimindeki 35 UL 738 plakalı otomobil, Köprübaşı mevkisinde aynı istikamette giden İbrahim Y'nin kullandığı 16 LG 940 plakalı tırla çarpıştı.
Bu sırada arkadan gelen Mehmet S. idaresindeki 09 H 4147 plakalı hafif ticari araç da otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil ve hafifi ticari araçta sıkışan sürücüler ile Fadime D, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.